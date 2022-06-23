 

На площадках фестиваля “Модная столица” можно увидеть костюмы разных эпох

23.06.2022, 12:51, Разное
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Мероприятия проходят на девяти бульварах и в парках. Посетители могут познакомиться с модой разных эпох и узнать, как платье может рассказать о событиях прошлого.

На Сретенском бульваре представлена одежда и обычаи Руси после принятия христианства. На Страстном бульваре можно окунуться в атмосферу Московской Руси XII-XV веков – это время становления и укрепления русской государственности, расцвета ремесел и торговли.

Следующая историческая эпоха воссоздана на Покровском бульваре. Там царит атмосфера XVII века – время первых царей династии Романовых.

На Петровском бульваре можно узнать о моде времен Петра I и Екатерины II. Но Гоголевском бульваре демонстрируют наряды XIX века.

Посетители Чистопрудного бульвара узнают много интересного о стилях модерн и ар-деко. На Цветном воссоздана эпоха становления молодого советского государства. Атмосфера тех лет передана через моду и новые силуэты.

О модных тенденциях середины и второй половины XX века расскажут на Пушкинской площади. Также там подготовлена музыкальная программа.

На Чистопрудном, Рождественском и Цветном бульварах проходит выставка “Гений в юбке и ее эпоха”. Посетители познакомятся с творческом великого русского модельера и театрального художника Надежды Ламановой.

Напомним, что к фестивалю “Модная столица” присоединились культурные центры и места отдыха. На неделю они превратились в подиумы для дизайнерских показов, встреч с модельерами и чтения лекций об истории моды. В московских парках, библиотеках и музеях проходит более 60 мероприятий.

В 2022 году Московской неделе моды посвящена акция “День без турникетов”. С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии проводятся бесплатные экскурсии.



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