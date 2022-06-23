 

Собянин рассказал об открытии 10 новых станций МЦД

23.06.2022, 12:51, Разное
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“В 2022 году вместе с ОАО “РЖД” мы планируем открыть 10 станций Московских центральных диаметров — три новых и семь после реконструкции. Три станции уже принимают пассажиров”, – написал градоначальник.

Весной этого года на будущем четвертом диаметре открылись станции Минская и Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги. Минскую построили на перегоне между Матвеевской и Поклонной.
Толстопальцево после реконструкции стала полноценным пригородным вокзалом. Ожидается, что станцией будут пользоваться около трех тысяч человек в день.

Еще одна станция будущего МЦД-4 – Очаково. По итогам реконструкции старую платформу заменит удобный мини-вокзал с надземным пассажирским вестибюлем. На станции будут две островные платформы с навесами.
Сейчас продолжается монтаж основных конструкций платформ. Планируется, что через несколько лет станция будет принимать около 8,6 тысячи пассажиров в день.

Также на будущем четвертом диаметре реконструируется станция Мещерская. Там откроют подземный пассажирский вестибюль, две островные платформы.
Со станции можно будет выйти к поселку Мещерский, улице Матросова, станции метро “Говорово” и жилому комплексу “Мещерский лес”. После запуска МЦД-4 платформой будут пользоваться около трех тысяч человек в сутки.

Продолжается реконструкция на станции Переделкино. Над двумя островными платформами обустроят навесы, построят подземный вестибюль с выходом на близлежащие улицы. Ежедневно станцией будут пользоваться более девяти тысяч человек.

Также на будущем МЦД-4 строят новую платформу Лесной городок. Там возводят подземный пассажирский вестибюль, навесы для островных платформ. Ожидаемый пассажиропоток станции – 5,5 тысячи человек в день.

Продолжаются работы на уже действующих диаметрах. В июне введена в эксплуатацию станция Печатники МЦД-2. Это современный трехуровневный вокзал и крупный пересадочный узел. Со станции Печатники пассажиры могут пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию, а вскоре появится связка с большим метрокольцом (БКЛ).

Еще один крупный транспортный узел появится на станции Марьина Роща. Оттуда можно сделать пересадку между вторым и четвертым диаметрами, а также станциями Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиями метро.

В 2022 году завершится реконструкция станции Тимирязевская на первом диаметре. Там будет пересадка на одноименную станцию метро. Также завершается создание транспортно-пересадочного узла “Окружная”, которые объединит метро, МЦК и МЦД.

Первые два МЦД открыты в 2019 году. Они объединили подмосковные города Лобня и Одинцово, Подольск и Нахабино. Третий и четвертый диаметры (МЦД-3 и МЦД-4) планируется запустить в 2023-2024 годах.



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