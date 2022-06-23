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23.06.2022, 12:40, Новости дня
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Ученые лаборатории «Сенсор-Тех» разработали наноимпланты, возвращающие людям зрение и слух, информирует Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России».

Компанией впервые в РФ создается линейка нейроимплантов, в которую входят имплант для восстановления слуха, имплант для лечения неврологических нарушений и имплант для возращения зрения слепым. Технология создана полностью на базе отечественной продукции, говорится в Telegram-канале института.

Кроме того, в Краснояружском районе Белгородской области открылось тепличное хозяйство по выращиванию клубники. Первый урожай поступит в конце июля. Кроме ягод хозяйство будет реализовывать и посадочный материал. В следующем году планируется расширение хозяйства, а также производство садовой земляники в открытом грунте.

Компания «Брецель УК» организует на территории Московской области производство хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Реализация проекта компании «Брецель УК» позволит производить в Подмосковье до 4 тыс. единиц хлеба в сутки. Выпуск первой партии продукции запланирован уже на июль этого года.

В Московской области в 2022 году начнется выпуск кормов для животных Premium и Superpremium классов. Планируется выпускать ежегодно 25 тыс. тонн сухого корма и 13 тыс. тонн влажного корма. В настоящее время корма этих классов в РФ представлены только зарубежными марками. Для производства кормов будет использоваться только российское сырье. Технология производства позволяет включить в корма до 60–80% свежих мясных ингредиентов.

Группа ученых из Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН, Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова ФИЦ «Казанский научный центр РАН» и Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета создала новые вещества-люминофоры, способные выявлять наличие токсичных соединений в различных средах. Разработанные вещества можно будет использовать в медицине для выявления на ранних стадиях некоторых опасных заболеваний, например, диабета. Другой сферой применения таких люминофоров может стать обнаружение вредных веществ в сточных водах и газовых смесях при мониторинге уровня загрязнения окружающей среды.

Ранее в ЭИСИ сообщали, что ученые НИИ кардиологии Томского НИМЦ разработали технологию и аппаратный комплекс для заместительной терапии оксидом азота (NO). Разработка применяется для пациентов, находящихся на спонтанном дыхании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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