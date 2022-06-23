Исследование показало ухудшение качества ванильного мороженого в России

Продающееся в РФ ванильное мороженое стало хуже, об этом говорят результаты исследования, проведенного специалистами Роскачества.

«Исследование Роскачества показало, что по сравнению с результатами прошлых лет безопасность и качество ванильного пломбира на российском рынке стало хуже», – цитирует сообщение организации ТАСС.

В 2022 году Роскачество исследовало свыше 70% рынка ванильного пломбира в стране. Часть товаров включили в исследование повторно, после первого исследования в 2018 году, чтобы оценить изменение качества мороженого.

Количество параметров, по которым измерялось качество, увеличилось более чем в два раза – с 51 до 108. Это связано с расширением списка антибиотиков и оценкой вафельных стаканчиков на содержание акриламида, образующегося при нагревании крахмалистых продуктов.

Доля подделок среди исследованных образцов составила 18%. В продуктах марки «Вологодский пломбир» (производитель ООО «Вологодский пломбир»), марки ООО «Айсберри-ФМ» (Ярославская область), а также «Филевский стаканчик» (Пензенская область), «Маруся» (республика Алтай), «Как раньше» (Ярославская область), «Городецкий» (Нижегородская область) и «ГОСТОВский» (Свердловская область) найдены фитостерины.

Это говорит об использовании в этих продуктах растительных жиров. По результатам исследований 2018 года количество фальсификатов находилось на уровне 6%.

В пломбире с фитостеринами молочного жира оказалось меньше, чем предусмотрено законом (не менее 100%). В «Как раньше» содержится лишь 22% молочного жира, в «Филевском стаканчике» – 31%, в «Городецком» – 42%, в «Вологодском пломбире» (ООО «Айсберри-ФМ», Ярославская область) – 58,3%, в «Талицком» – 64,3%, в «Вологодском пломбире» (ООО «Вологодское мороженое», Вологодская обл.) – 72%, в «ГОСТОВском» – 81,7%.

В пломбире «Маруся» содержание молочного жира – 99%, при этом в продукции есть фитостерины. Это может быть связано с использованием пищевых добавок и ингредиентов, с которыми в состав мороженого вносятся растительные жиры.

Между тем диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в РФ Маргарита Будасси в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что наименьшее количество ингредиентов в мороженом говорит о его качестве.

«Идеальный состав мороженого включает в себя: молоко цельное, сухое или сливки, яичный желток или сливочное масло, сахар или сироп. Возможны и различные варианты наполнителей: какао, шоколад или шоколадная крошка, ягоды, фруктовый сок, кокосовая стружка, орехи. Если вам не нравится или не подходит для здоровья коровье молоко или сахар, то мороженое, например, из кокосового молока с безопасным сахарозаменителем (эритрит или стевия) также должно быть простым по составу», – сказала специалист.

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