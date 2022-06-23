Новый фаворит лета – детский френч: особенности и лучшие идеи маникюра

Детский френч (или baby-френч) является разновидностью микрофренча. Почему его называют беби? Да потому что улыбка френча больше всего напоминает совсем чуть-чуть отросший свободный край на детских ноготках. Вариантов такого оформления множество.

Яркий желтый

Желтый – бесспорный фаворит среди летних цветников. В сочетании с классическим дизайном маникюра желтый цвет делает маникюр одновременно сдержанным и таким сочным. Этот вариант покрытия подойдет офисным работникам и барышням, которые быстро устают от яркого дизайна.

Классика с белой улыбкой

Это сдержанный и выверенный дизайн. Он лаконичен, поэтому маникюр можно смело разбавить добавлением страз на несколько ноготков. Такой вариант маникюра можно считать квинтэссенцией элегантности.

Блестящий кончик

Не зря френч считается эталонным свадебным маникюром, он отлично сочетается с любым свадебным нарядом, гармонирует с украшениями и отделкой на платье. Используйте для отрисовки улыбки покрытие с легким шиммерным блеском, чтобы подчеркнуть лаконичный дизайн. Носить такое покрытие вполне уместно и в повседневной жизни.

Разноцветные кончики

Разноцветное покрытие на ногтях как никакое другое создает летнее настроение. Но что делать тем, у кого жесткий дресс-код не позволяет экспериментировать с цветом ногтей? Сделать разноцветный беби-френч. Тончайшая улыбка на каждом пальце нового цвета не будет бросаться в глаза и в то же время поможет создать легкую атмосферу праздника в душе.

Яркий оранжевый

Оранжевый – сложный цвет, по крайней мере, именно так его воспринимает большинство модниц. Но в сочетании с френчем оранжевый может выглядеть очень стильно и сдержанно. Дополните свой дизайн тонкой полоской, и стильный, ни на что не похожий дизайн украсит ваши ноготки.

Глубокий синий

Синий, именно в таком красивом глубоком оттенке, больше ассоциируется с осенним или зимним маникюром. Но, если полностью покрывать не все ногти, а лишь один-два, а на остальных сделать тончайшие улыбки беби-френча, эффект будет просто потрясающим. Можно разнообразить маникюр, добавив к дизайну обратный френч. В таком виде синий цвет маникюра никто не сможет упрекнуть в не летнем контексте.

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Градиент на беби-френче

Если вы поклонница градиента, беби-френч – совсем не повод отказываться от любимого приема в нанесении покрытия. Расположите полоску градиента по горизонтали, и вы получите невероятный эффект. Плавный переход цвета от нежно-розового до насыщенно-оранжевого по самой кромке ноготка делает каждый пальчик настоящим произведением искусства. Разумеется, вы можете использовать любые цвета для создания такого дизайна.

Животный принт

Животный принт не утрачивает своей популярности в нейл дизайне. Но если полоски тигра или леопардовые пятна вас уже утомили, используйте в своем маникюре нетривиальный черепаховый принт. Беби-френч – прекрасный плацдарм для разбавления яркого и акцентного покрытия. Тонкая линия улыбки позволит сделать дизайн невесомым, а животный принт будет читаться не с первого взгляда. Согласитесь, дизайн тем интереснее, чем дольше его хочется разглядывать. Такой вариант оформления ногтей обеспечит вам пристальное внимание окружающих.

Васильковый цвет

Васильковый многие модницы считают маловыразительным для самостоятельного покрытия. Его охотно используют в дополнении дизайна, но как основное покрытие применяют редко. Беби-френч позволил васильковому цвету продемонстрировать свой потенциал. Такой вариант маникюра выглядит свежо, оригинально и достаточно сдержанно, чтобы его можно было использовать в повседневной жизни.

Обязательно попробуйте детский френч в этом сезоне.