 

Приговоренный в ДНР к смерти украинский военнослужащий Эслин попрощался с матерью

23.06.2022, 12:00, Новости дня
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Британский наемник Эйден Эслин, которому вынесли смертный приговор в ДНР, позвонил матери и попрощался с ней, сообщил его адвокат Павел Косован.

«У него упадническое настроение, разочарованность в том, что он может остаться в живых, что его казнят. Мой подзащитный считает, что шансов остаться в живых у него мало, о чем он сообщил своей матери в телефонном разговоре», – сказал Косован ТАСС.

Семья Эслина рассчитывает, что Британия обратится к ДНР с просьбой о его помиловании, но на данный момент слышны лишь «голословные заявления» со стороны британского руководства.

В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.

Британские подданные марокканец начали готовить прошения о помиловании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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