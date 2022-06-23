Минтруд назвал выходные и праздничные дни в 2023 году

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году, согласно которому новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января.

«Новогодние праздники продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», – говорится в Telegram-канале Минтруда.

Также уточняется, что выходные 1 и 8 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Согласно опубликованному календарю рабочих и праздничных дней, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число.

Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6 число.

Так, в феврале россиян ждет одна тредневная рабочая неделя, в марте одна рабочая неделя будет четырехдневной. Также две короткие рабочие недели, четырехдневная и трехдневная, ждут россиян в мае, одна в июне и одна в ноябре.

В 2022 году у россиян запланировано 118 выходных и праздничных дней на 247 рабочих.

—