Эксперты оценили первые управленческие шаги врио губернатора Кировской области

Эксперты, опрошенные Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), оценили первые управленческие шаги выпускника «Школы губернаторов» Александра Соколова, 10 мая назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области.

«Соколов отличается от своего предшественника как минимум более высокой активностью и погружением во все сферы региональной жизни. Врио ввел «ручной режим управления» и хочет разобраться со всеми вопросами лично. Особое внимание Александр Соколов уделяет социальной политике и городским проблемам. Но он также собирается ехать и в районы, уже выложен график первых выездов», – отметил гендиректор холдинга СМИ «ИНМЕДИА» Роман Данилин в комментарии ЭИСИ.

«Импонирует и правильная позиция врио в вопросе кадров. У него есть желание присмотреться к специалистам, дать шанс региональному кабмину. Потенциал стать крепким губернатором у Соколова есть, как минимум так кажется на старте его входа в регион», – добавил Данилин.

В свою очередь депутат новой волны, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина отметила, что Соколов «очень активно включился в работу». «Мы видим в соцсетях буквально в режиме онлайн, как он вникает в региональные процессы. Все это подает большие надежды и управленческому корпусу, и бизнесу, и научному сообществу Кировской области. Недавно мы вместе с руководителем Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антоном Ищенко встретились с Александром Соколовым. Определили приоритетные для региона направления, один из которых – развитие молодежной политики. Считаю, что новый врио – большой специалист в этом, и у Кировской области есть потенциал, если вдохнуть в нее новые молодежные инициативы и обратить особое внимание на подготовку молодых кадров», – отметила она.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александра Соколова.

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