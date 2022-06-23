Почти треть ярославцев опасаются увольнения

Служба исследований hh.ru провела традиционный ежеквартальный срез настроений на рынке труда Центрального федерального округа, в том числе Ярославской области и выяснила, насколько стабильно жители региона ощущают себя на текущем рабочем месте.

По данным за 2 квартал 2022 года, 32% жителей региона полагают, что на текущем месте трудоустройства для них существует угроза увольнения работодателем. Это наиболее высокий показатель за последние пять кварталов. Так, в первом квартале 2022 года быть уволенными опасались 14%, в 4 квартале 2021 года – 24%, в 3 квартале 2021 года – 21%, а во 2 квартале 2021 года – 19%.

Уверенно ощущают себя на нынешнем рабочем месте 58% опрошенных – это наименьший показатель за последние пять кварталов.

Индекс стабильности на текущем месте работы у жителей ЦФО по сравнению с началом года также снизился: с 0,48 в первом квартале 2022 года до 0,23 во втором квартале[1]. Средний по стране индекс стабильности на текущем месте также снизился: с 0,43 пунктов в первом квартале 2022 года до 0,24 – во втором квартале 2022 года.

В целом по России страх увольнения испытывают 31% опрошенных, уверены в своей стабильности на текущем рабочем месте 60% (в первом квартале: 19% и 72% соответственно), остальные затруднились ответить.

Важно, что настроения соискателей серьезно зависят от их профессиональной принадлежности. Так, наименее комфортно в плане трудоустройства сегодня себя ощущают представители сфер «Транспорт, логистика, перевозки» (43% испытывают угрозу увольнения), «Маркетинг, реклама, PR» (41%), а также «Автомобильный бизнес» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 39%). Менее всех опасаются быть уволенными представители сфер «Рабочий персонал» (22%), «Безопасность» (21%) и «Наука, образование» (16%).