В Рыбинске состоится фестиваль реконструкторов «Славянский мир. Тени прошлого»

С 1 по 3 июля в Рыбинске пройдет фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого».

В программе трехдневная ролевая игра на основе реальных событий, зрелищные бои реконструкторов, костюмированные представления, дегустация старинных блюд, ярмарка ремесел, выступления фолк-коллективов, огненное шоу.

На три дня Кустовский парк в Рыбинске погрузится в атмосферу раннего Средневековья.

1 июля в 18:00 состоится открытие фестиваля, парад исторических клубов, театрализованный пролог. Зрителей ждет костюмированное представление и ритуал посвящения в русские воины. Вечер пятницы продолжат показательные выступления реконструкторов, музыкальный концерт.

— 2 июля с 11:00 начнут свою работу историческая кухня и ремесленная ярмарка, запланирована детская программа, лекции и мастер-классы. Вечером пройдут концерты фолк-исполнителей и огненная феерия. Праздник продлится до 23:00, — рассказали организаторы фестиваля «Славянский мир. Тени прошлого».

3 июля зрителей и участников ждут финальные бои в ролевой игре, красивый свадебный обряд, подведение итогов и закрытие фестиваля. Программа запланирована с 11:00 до 14:00.

Во все дни будут работать фотозоны, где каждый сможет сделать фотографии в исторических костюмах.

Местом проведения фестиваля реконструкторов в Рыбинске станет Кустовский парк на улице Софийской.

Организатор фестиваля — АНО «Историческая россыпь «Ярославия» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и администрации Рыбинска.

Пресс-служба администрации Рыбинска