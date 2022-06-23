СМИ: Промсвязьбанк может купить СМП-банк

Опорный для оборонно-промышленного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) может выкупить у семьи российских предпринимателей Ротенбергов СМП-банк с целью увеличения капитала и получения собственного банка плохих долгов в лице санируемого СМП-банком Мособлбанка.

По информации источников на финансовом рынке, ПСБ рассматривает возможность приобретения СМП-банка, подконтрольного семье Ротенбергов. Стороны обсуждают сделку с декабря 2021 года, а в начале 2022 года ПСБ провел due diligence СМП-банка, который занял около двух месяцев, передает «Коммерсант».

Уточняется, что в данный момент оба банка находятся под самыми жесткими как американскими, так и европейскими санкциями.

СМП-банк – крупный банк с уклоном на корпоративное кредитование. Он работает на российском рынке с 2001 года, присутствует в 19 регионах. Основные акционеры – Аркадий и Борис Ротенберги. По состоянию на конец 2021 года находился на 18-м месте по размеру активов среди российских банков (725,8 млрд рублей). В группу также входят Мособлбанк (25-е место по активам) и компания «СМП Страхование» (91,28% долей приходится на Мособлбанк, по 3,5% у Аркадия и Бориса Ротенбергов, 1,7% у Елены Рузяк). С мая 2014 года СМП-банк выступает санатором Мособлбанка (отрицательный капитал на начало апреля 2022 года составляет 218,55 млрд рублей).

Как подчеркивает один из источников, вместе с СМП-банков ПСБ «по факту может получить свой собственный карманный банк плохих активов» в лице Мособлбанка. При прохождении процедуры финансового оздоровления банки не обязаны соблюдать обязательные нормативы ЦБ, что «провоцирует у банка-санатора желание передать на его баланс свои собственные плохие активы».

При этом для продавцов СМП-банка «сделка выглядит как кэш-аут» (обналичивание денежных средств – прим. ВЗГЛЯД), отметил другой источник. Отмечается, что сделка с СМП-банком возможна ради укрупнения капитала ПСБ, но ее «вряд ли можно назвать рыночной». Оценить сумму сделки ни аналитики, ни участники рынка не берутся, в том числе из-за тотального закрытия информации по банковскому сектору, прежде всего, по подсанкционным банкам.

Напомним, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, Уральский банк реконструкции и развития находятся под санкциями с 24 марта.

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