Мнение: Чекист и вера

Бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин, у которого в апреле 2019 года обнаружили залежи денег (12 миллиардов в рублевом эквиваленте), пока находился в Лефортово, отрастил волосы и бороду, и истово молился.

Сейчас Черкалин выступает свидетелем по уголовному делу в отношении отставного полковника ФСБ Дмитрия Фролова .

В судебном процессе Черкалин участвует по видеосвязи из ИК-9, что находится в Дзержинске Нижегородской области.

Черкалин сбрил волосы, постригся, похудел. И уже не производит впечатление человека, который истово молится. Хотя в ИК-9 даже есть православный приход:

Может, Черкалин понял, что изображать раскаявшегося грешника и молиться, но при этом молчать про происхождение найденных у него миллиардов и зачитывать по бумажке свидетельксие показания о преступлении, которого не было – можно только разгневать Всевышнего? Или Черкалин не верит ни в бога, ни в черта, а превращение камеры в Лефортово в келью было просто игрой?

Фотография Кирилла Черкалина отсюда

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