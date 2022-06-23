Мнение: Чекист и вера
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Бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин, у которого в апреле 2019 года обнаружили залежи денег (12 миллиардов в рублевом эквиваленте), пока находился в Лефортово, отрастил волосы и бороду, и истово молился.
Сейчас Черкалин выступает свидетелем по уголовному делу в отношении отставного полковника ФСБ Дмитрия Фролова .
В судебном процессе Черкалин участвует по видеосвязи из ИК-9, что находится в Дзержинске Нижегородской области.
Черкалин сбрил волосы, постригся, похудел. И уже не производит впечатление человека, который истово молится. Хотя в ИК-9 даже есть православный приход:
Может, Черкалин понял, что изображать раскаявшегося грешника и молиться, но при этом молчать про происхождение найденных у него миллиардов и зачитывать по бумажке свидетельксие показания о преступлении, которого не было – можно только разгневать Всевышнего? Или Черкалин не верит ни в бога, ни в черта, а превращение камеры в Лефортово в келью было просто игрой?
Фотография Кирилла Черкалина отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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