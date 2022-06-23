Чиновница, призвавшая «найти и покарать предателей, втянувших Россию в Болонскую систему», оказалась участницей её внедрения в 2003 году

Заместитель министра просвещения Ирина Карепина, которая недавно дала громкое интервью «Российской газете» о Болонском процессе, оказалась одним из инициаторов присоединения к этим нормам.

В беседе с журналистами она призывала «найти и покарать предателей, втянувших нашу страну в это западное болото».

– Западное образование – это концентрированные грех и деградация, это целенаправленное разрушение всего, чего достигла наша страна при Советском Союзе в этой сфере, – сказала она. – Люди, которые инициировали присоединение к Болонскому процессу, не могли этого не осознавать. Это открытые западные агенты, пятая колонна и предатели, которых необходимо сейчас найти и привлечь к ответственности, покарать, невзирая на звания и заслуги.

Однако как выяснили журналисты РБК, именно Карепина в 2003 году возглавляла рабочую группу по внедрению в России Болонской системы. Являясь на тот момент депутатом Государственной думы и членом комитета по образованию, она участвовала в разработке закона о реформировании этой сферы и даже провела крупную кампанию в прессе в поддержку этого решения.

На тот момент народная избранница утверждала, что сфера образования, оставшаяся в наследство от СССР, «плодит неучей, заряжающих воду от телевизора». В своей колонке в «Известиях» №34 за 22 сентября 2003 года она писала следующее:

– Советская система образования – это удар по нашей духовности, тотальная деградация и дальнейший отрыв от западного мира. Двенадцать лет назад мы выбрали идти с цивилизацией в ногу, однако отдельные политики, прежде всего партия КПРФ, тормозят этот процесс, пытаются нас втянуть нашу страну обратно в коммунистическое болото. Это открытые враги, вцепившиеся зубами в наши перспективы, которых мы должы отлучить от рычагов управления, невзирая на звания и заслуги.

Карепина пока никак не прокомментировала ситуацию, однако один из её однопартийцев уже призвал журналистов «прекратить бестактные нападки на женщину» – он предположил, что на тот момент, в 2003 году, кампанию вёл кто-то из её помощников, а сама она могла и не знать о заявлениях, которые делались от её лица. На тот момент, по его словам, в российской политике наблюдалось «повальное засилье иностранных агентов влияния», а избавиться от них удалось только недавно.

—