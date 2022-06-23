 

Володин заявил о появлении в Европе “температуры по Урсуле”

23.06.2022, 10:07, Разное
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Причина такой меры – желание заместить поставки газа по трубопроводу “Северный поток”, объяснила глава Еврокомиссии. По словам Володина, в ЕС скоро появится новая шкала – по Урсуле.

“По Урсуле, европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, “Турецкого потока”, нефтепровода “Дружба”. И еще на градус, перестав закупать уголь из России”, – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что европейским политикам было бы правильно снизить градус в своих головах, чтобы из-за их действий не страдали простые граждане.

В мае в Евросоюзе был опубликован план поэтапного отказа от российских энергоносителей. В начале июня ЕС в рамках шестого пакета санкций утвердил частичное эмбарго на нефть из РФ.

Санкции Европы против России являются незаконными, говорил ранее спикер Госдумы. По его словам, нанесенный нашей стране ущерб рано или поздно придется компенсировать.

Несмотря на публичные заявления об отказе от российских энергоносителей, западные страны продолжают их импортировать. Так, поставки нефти из РФ в США в марте увеличились почти в два раза по сравнению с февралем.



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