 

На какие квартиры проще получить скидку

23.06.2022, 10:07, Разное
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Средний размер скидки на вторичном рынке жилья в Москве в июне составил 4%, или порядка 700 тыс. рублей. Эксперты рассказали, какие квартиры чаще всего предлагаются с дисконтом.

Старые дома.

Максимальные скидки предлагают продавцы квартир в зданиях, построенных более полувека назад, – с 1930-х по 1970-е годы. Средний размер скидки в «сталинках» составляет 4,4%, в старых монолитных домах – 4%, в панельных и блочных – 3,7%.

При этом жилье в дореволюционных домах, напротив, является штучным и очень дорогим товаром на рынке.

Нижние этажи.

Только 7% вторичных квартир размещены на первом этаже, и чаще всего такие лоты предлагаются со скидкой. Средний дисконт составляет 4,4%, максимальный – 35-40%. Средние скидки на жилье на втором этаже составляют 3,8%.

В таких квартирах, как правило, меньше света, выше уровень шума, больше пыли и не приходится рассчитывать на красивый вид из окна. Зато не надо пользоваться лестницами и лифтами. Также в квартирах на нижних этажах значительно проще менять планировку.

Квартиры в небоскребах.

Чем выше этажность жилого комплекса, тем проще договориться с собственником о дисконте. В домах до 29 этажей средняя скидка составляет 3,8%, а в зданиях выше 40 этажей – 4,3%.

Это связано с изначально более высокой заявленной ценой. Если в жилых комплексах высотой до 29 этажей средняя стоимость «квадрата» составляет 308 тыс. рублей, то в домах выше 40 этажей – 411 тыс. рублей.

Количество комнат.

Размер дисконта напрямую зависит от числа комнат. Это связано и с тем, что многокомнатное жилье и стоит дороже, и экспонируется намного дольше. Если «однушки» в среднем находят покупателя за 74 дня, «двушки» – за 88 дней, то продажа четырехкомнатной квартиры занимает не менее четырех месяцев.

Дизайнерская отделка.

Наличие отделки автоматически увеличивает стоимость квартиры. Но если квартиры с евроремонтом продаются хорошо и без скидки, то дизайнерская отделка нередко отпугивает покупателей чрезмерно высоким ценником – порядка 377 тыс. за «квадрат». В результате владельцам жилья приходится соглашаться на скидку.

Расположение ЖК.

Наконец, готовность продавца предоставить скидку напрямую зависит от расположения квартиры. Чем хуже транспортная доступность, тем больше шансов на хороший дисконт.

За пределами МКАД самые большие скидки действуют в ЗелАО и ТАО, внутри кольцевой дороги – в ВАО.



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