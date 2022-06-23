Мнение: Фантазии доктора Лукашина



Вид на Мариуполь сейчас

Вице-премьер Хуснуллин сегодня порадовал откровениями, причем в режиме нон-стоп – я весь день слушаю по радио о его радужных планах в отношении Мариуполя.

«Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению разрушенного в боях Мариуполя. По его словам, завод «Азовсталь» должен продолжать работу — но не как металлургическое предприятие, а как парк или место отдыха. Затраты на строительство и ремонт поврежденных зданий и инфраструктуры города будут «достаточно большими». Кое-где в Мариуполе уже начали строить новые жилые районы, добавил чиновник».

Хуснуллин – вице-премьер правительства РФ именно по строительству, так что его словам можно верить. Правда, я так и не понял: а что, неужели РФ уже начала выплачивать репарации Украине, и Мариуполь – это первый шаг? Иначе непонятно, а на каком основании Хуснуллин говорит о таком «планов громадье». Все ж пока что Мариуполь – украинский город, о его аннексии вроде как не объявляли. Или РФ через бравого строительного министра работает по примеру прославленного доктора Лукашина – «сам сломаю, сам и починю»?

Но, простите, а разве не это называется «репарации»?

Есть версия, что Мариуполь «с точки зрения России» – это уже не Украина, а «Донецкая Народная Республика». Но даже в этом случае неясно, почему Россия должна выстраивать на территории ДНР целые города, причем, мягко говоря, немалые (Хуснуллин, сказали по радио, заявил, что после его «отстройки» в Мариуполе будет жить 500 тысяч человек – то есть даже больше, чем проживало в нем до 24 февраля).

Но главное – какая радость для российского «глубинного народа»! Вот и работа нашлась: сначала из всех и всяческих «систем залпового огня» сносим полумиллионный город в чужой стране – потом его бодро и с песнями восстанавливаем. Один пример уже был – Грозный; понравилось, решили повторить. А там еще впереди – Волноваха, Попасная, Северодонецк, Изюм, Лисичанск… Строить не перестроить!

На эту тему, кстати, недавно был гневно осужден «фейк» якобы от имени надпремьера (если Хуснуллин – вице) Кириенки: на сайте газеты «Известия» появилась подкинутая врагами цитата из его как бы речи, где замглавы АП будто бы произнес (да отсохнет его гнусный язык!), что «затраты на восстановление Донбасса составят 2 триллиона рублей, и всей России придется затянуть пояса ради наших братьев». Цитату оперативно снесли, тут же «разоблачили» и гневно заклеймили (сам читал у Мардана, Прилепина и у всех штатных и заштатных пропагандистов по алфавиту).

Ну и через неделю появляется цитата уже из Хуснуллина – в сущности, про то же самое. Но надо отдать должное хитрому татарину – он, заметьте, уже никаких цифр не называет. Ограничивается расплывчатым «затраты будут очень большими». Хрен знает, что для Хуснуллина «очень большие»; 2 триллиона рублей, прозвучавшие у врагов, проникших в «Известия» под видом Кириенки – это «большие» или «средние»?

Но глубинному народу, без сомнения, должно понравиться: сначала очень долго, с большим потерями и затратами, сносим города и поселки – а потом еще дольше, с еще большими затратами (строить-то, как известно, не ломать) – все восстанавливаем. Красота! А действительно – в России ведь уже всё, что надо, построено – надо теперь на Украине строить. Т.е., простите – в ДНР.

И тут встает еще один весьма пикантный вопрос. Вот, скажем, тот же Мариуполь – который снесли, если верить многочисленным съемкам в Ютубе с коптеров, почти «под ноль». Если там где и есть сохранившиеся секции многоэтажек – их, как я помню еще со времен «газовых» взрывов в Челябинской области, все равно надо сносить и строить заново, СНиПы так велят, поскольку поврежденная многоэтажка все равно находится под постоянной угрозой обрушения.

Значит – будут застраивать полностью заново. И отдавать – кому? Ну, прежним жителям, НАВЕРНО. Что самое смешное – отдавать, видимо, бесплатно. Едва ли даже у Хуснуллина хватит наглости продавать жителям Мариуполя их собственные квартиры в ипотеку. Представим эту картину, нарисованную в воспаленном воображении Хуснуллина: целый город на 500 тыс. жителей, отгроханный с нуля, с новенькими квартирами – за бесплатно! Какой поднимется злобный вой в «глубинном народе» – А МЫ?? А НАМ?!!

Кириенке надо будет отдуваться – он же у нас за «внутреннюю политику». Будет объяснять, как так «опять получается» – украинцам всё, даже квартиры новенькие бесплатно, «а мы тут в России последний член без масла доедаем». Что он будет болтать – интересно будет послушать. Естественно, никакие попытки воззвать к совести, типа «ну мы же сами у них предыдущие квартиры взорвали, давайте будем иметь совесть» – будут натыкаться на исступленное «это ВЫ у них взорвали – вы им свои квартиры и отдавайте! (это к Кириенке) А мне, заслуженному ветерану пожарной службы (вар. – работнику советской торговли) – выдайте МОЮ квартиру тоже бесплатно!» И на вопрос «а тебе-то за что?» – железный ответ: «А я – гражданин России!»

«Утешать» уже заранее обиженных ипотечников РФ может только одно разумное соображение – что Хуснуллин брешет. Брешет, как сивый мерин. Ничего и никому он восстанавливать не собирается, да в российском бюджете и денег таких нет, не говоря уж про рабсилу, материалы и все остальное. В лучшем случае – слабают какой-нибудь квартал новостроек, который и будут показывать со всех ракурсов.

Но 2 триллиона потратят до копеечки – вот в этом я не сомневаюсь.

И еще – хороший урок для отечественных победобесов всех мастей: неважно, будет у них “победа” или будет поражение – платить придется в любом случае, и платить МНОГО. “Затраты будут большими” (Хуснуллин).