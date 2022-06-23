Статистика опровергает – слова Байдена о том, что в инфляции виноват Путин смехотворны

Представители американской администрации во главе с президентом Джо Байденом за последние месяцы уже неоднократно выступали с противоречивыми заявлениями о причинах рекордного роста цен в США, пытаясь обвинить в этом Россию и другие внешние силы. Однако статистика показывает, что скачок инфляции на ключевые товары и энергоносители произошёл задолго до начала российской спецоперации, отмечает Asia Times. При этом введённые Западом санкции против Москвы лишь усугубляют ситуацию.



AP

Президент США Джо Байден явно проигрывает в «игре обвинений» относительно причин резкого роста инфляции, пишет Asia Times. И хотя Белый дом продолжает винить во всём Россию, призывая и дальше ужесточать санкции, дальнейший рост цен на топливо приводит к росту опасений на политической арене в США — в то время как Индия и Китай используют ситуацию, чтобы наращивать закупки российских энергоресурсов по наиболее выгодным ценам, отмечается в статье.

Администрация Байдена, похоже, уже запуталась в своих заявлениях о причинах рекордного за последние 40 лет уровня инфляции в США: вначале американские чиновники заявляли, что никакой инфляции в стране нет, затем — что рост цен носит временный характер, а виноваты в этом «жадные» нефтяные компании и российский лидер Владимир Путин, напоминает автор.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сказала 9 июня, что эта проблема обострилась под воздействием естественных законов рынка, а вовсе не из-за какого-то сговора корпораций с целью взвинчивания цен на топливо, как утверждалось ранее. «Спрос и предложение в значительной степени стимулируют инфляцию», — подчеркнула она.

Однако буквально на следующий день президент Байден публично обвинил в росте инфляции «жадные» иностранные судоходные компании, американские фармацевтические корпорации и компанию Exxon-Mobil, а также всю нефтяную промышленность США в целом.

Кроме того, 14 апреля этого Байден сделал поразительное заявление: «Чего люди не знают, так это того, что 70 процентов от общего роста инфляции стало следствием того, что Путин повысил цены, учитывая влияние на цены на нефть. Семьдесят процентов», — напоминает Asia Times. И эти утверждения рассмешили экспертов даже из числа его сторонников, отмечается в статье.

Ведь статистика наглядно показывает, что рост цен на топливо и продукты питания в США начался ещё до начала российской спецоперации на Украине 24 февраля, поясняет автор. И в первую очередь это было связано с резким увеличением федеральных расходов за последние годы — примерно до 30% от ВВП. В то время как в течение предыдущих 50 лет эта цифра составляла от 18% до 23% ВВП, говорится в статье.

Безусловно, этот рост расходов начался ещё при администрации Дональда Трампа, которая потратила в сумме около половины из $6 трлн на федеральные программы. Однако не стоит забывать, что администрация Трампа запустила свои программы для стимулирования экономики весной 2020 года, когда экономика США была парализована пандемией COVID-19 и нуждалась в поддержке, подчёркивает автор.

В то время как администрация Байдена продолжала вливать огромные деньги в экономику с той же скоростью даже после того, как пандемия отступила и бизнес начал восстановливаться, фактически предлагая огромные подачки своему электорату, говорится в статье. И такая политика фактически лишь ухудшила ситуацию.

«Существует разница между инъекцией адреналина пациенту, у которого остановилось сердце, и повторной инъекцией той же дозы после того, как пациент уже пришёл в себя», — пишет Asia Times. В результате подобных мер беспрецедентный за послевоенную историю Соединённых Штатов массовый шок спроса натолкнулся на хроническую нехватку предложения, спровоцировав убийственную волну инфляции, поясняет автор.

Если проанализировать статистические данные по ежегодным изменениям основных компонентов индекса потребительских цен США в совокупности с изменением арендной платы за жильё, то становится видно, что в реальности уже к концу 2021 года рост инфляции в стране фактически достиг полного размаха, сообщается в статье.

При этом спрос на автомобили заметно вырос ещё во время пандемии COVID-19, поскольку многие американцы начали избегать общественного транспорта. Однако автомобильная промышленность в США столкнулась при этом с острой нехваткой компьютерных чипов и других компонентов, поясняет автор.

Что касается цен на энергоносители, то уже к весне прошлого 2021 года инфляция в этой сфере выросла более чем до 30% в годовом измерении. Она была в полном разгаре задолго до начала спецоперации на Украине, потому что внутренняя добыча нефти в США так и не восстановилась до уровня, который был до начала пандемии. А враждебное отношение администрации Байдена к эксплуатации ископаемого топлива создало негативную атмосферу для нефтегазовой отрасли, препятствуя привлечению туда необходимого капитала, констатирует Asia Times.

В то же время инфляция в сфере потребительских товаров как длительного, так и кратковременного использования в последние месяцы 2021 года составляла от 10% до 20%, отмечается в статье. Частные опросы также показывают, что арендная плата за жильё в США выросла в среднем на 16%.

Фактически единственным товаром, рост цен на который действительно ускорился в 2022 году, стали продукты питания. Однако в этом тоже нельзя обвинить Путина, подчёркивает автор. Ведь РФ не сокращала производство нефти или продуктов питания — а причиной серьёзных затруднений на рынке снабжения стали санкции, которые ввёл против неё Запад.

Вдобавок ко всему, западные санкции в отношении РФ фактически разделили нефтяной рынок на два сегмента: европейский и азиатский. При этом Китай и Индия, отказавшиеся присоединиться к санкциям, теперь закупают огромные объёмы российской сырой нефти по наиболее выгодным ценам — в то время как американские и европейские потребители вынуждены оплачивать энергоресурсы по рекордным тарифам, заключает Asia Times.

По данным компании Rystad Energy Research, с марта по май этого года общий объём импорта российской нефти в страны Азии вырос на 347% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В частности, импорт российской нефти в Индию увеличился почти в семь раз, сообщается в статье.