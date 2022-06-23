 

Рада удалила из Twitter фото жертвы обстрела ВСУ

23.06.2022, 9:15, Новости дня
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Пресс-служба Верховной рады Украины удалила из своего англоязычного Twitter пост с фотографией погибшей из-за обстрела ВСУ жительницы Донецка.

Теперь при попытке перехода по ссылке на публикацию Рады в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) появляется сообщение, что «такой страницы не существует», передает РИА «Новости».

Накануне в официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. В аккаунте Рады не стали скрывать, что трагедия произошла в Донецке. Однако ее пресс-служба умолчала, что именно военные действия ВСУ привели к гибели мирной жительницы, а самих пострадавших жителей ДНР авторы поста назвали «украинцами».

С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Утром среды обстрелы Донецка продолжаются. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у РФ «дополнительные союзнические силы». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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