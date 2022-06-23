Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы

Депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщили в пресс-службе политика.

«Алексей Александрович попал в ДТП. Могу отметить, что он проехал сотни тысяч километров прежде, происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Политик повредил ключицу, гипс накладывать не будут, врачи обещают в четверг отпустить домой, добавили там.

В декабре прошлого года депутат Московской областной думы от фракции «Единая Россия» Эвклид Зафиров погиб в результате аварии, ДТП произошло на территории Подмосковья в Раменском городском округе. Автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились Зафиров и его друг, вылетел под грузовую машину. В результате оба погибли на месте инцидента.

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