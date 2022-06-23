Экс-депутат Государственной думы награждён высшим орденом Литвы
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В Вильнюсе состоялась торжественная церемония награждения экс-депутата Госдумы от партии КПРФ Александра Шойберга орденом “За выдающиеся заслуги перед Литвой”.
Спикер сейма Миндаугас Джяумайтис обратил внимание присутствовавших на собрании гостей на цикл публикаций россиянина, в которых он осуждал всех советских генеральных секретарей, своих бывших однопартийцев из КПРФ, и восхищался мужеством литовских лесных братьев.
– Если среди русских есть хоть один порядочный человек, то это Шойберг. Александрас ещё 15 лет назад во время нашего с ним общения на отдыхе в Клайпеде предлагал запретить транзит товаров в Калининград, и я очень рад, что сегодня господин Ландсбергис-самый младший при помощи европейских чиновников реализовал нашу давнюю литовскую мечту. Поэтому его заслуги перед Литвой сложно переоценить, – заявил глава парламента.
Согласно литовскому законодательству, вместе с орденом Шойберг получает право на ряд государственных льгот, среди которых пенсия в размере 500 евро и право открыть бесплатную ячейку в любом из трёх банков Литвы. Также россиянин сможет рассчитывать на “паспорт хорошего русского”.
В завершение церемонии депутаты Сейма вместе с Шойбергом спели песни литовских партизан и композицию белорусского исполнителя Сергея Михалка “Воины света”.
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