Мнение: О личной катастрофе c Джо Байденом

Злые языки говорят, что после нелепого падения с велосипеда заядлому собачнику и по совместительству американскому президенту Джо Байдену не разрешают даже взять на поводок домашнего питомца его внучки, Наоми. Чтобы пёс, рванувши по своим надобностям, не уронил случайно почти 80-летнего главу Белого дома на радость папарацци. А на семейных прогулках Джилл Байден ненавязчиво показывает, как всемерно поддерживает своего супруга, из-за чего выражение её лица становится несколько напряжённым вопреки правилу keep smile.

Бог весть, правда ли это, даже несмотря на имеющиеся фотодоказательства. Но у 46-го президента #США есть куда более серьёзные поводы для личного беспокойства.

Например, ему так и не удалось ввести в обращение мем «путинская инфляция». Если в Демократической партии этому обороту ещё кое-как верят, то в целом «средний Джон» возлагает преимущественно на нынешнего главу Белого дома вину за беспрецедентный рост цен на бензин в крупнейшей экономике мира и одновременно ведущей нефтяной державе. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, который провёл портал YouGov.America.

Вторыми по степени «вины» идут, естественно, нефтяники. Результат Владимира Путина — 13%, что примерно соответствует проценту ответов «хрен поймёшь».

Кстати сказать, «злые языки» утверждают, что Джо Байден оказался шокирован, когда ему перевели всё то, что говорится о нём в России. Особенно его расстроили расстроили месседжи, которые были почерпнуты из выступлений сатирика Михаила Задорнова и команд КВН. «Это ужасно. Мы, американцы, совсем не тупые! По крайней мере, не такие тупые, как думают о нас русские», — якобы сказал он соратникам. И, как показывает опрос о ценах на бензин, в этом «прозрении» больше правды, чем в попытках навязать среднему американскому избирателю мульку о том, что в топливной инфляции «виноват #Путин». Люди и правда — не дураки.

Для Джо Байдена это, пожалуй, личная катастрофа, сокращающая его шансы переизбраться на второй срок. Насколько она серьёзна, станет понятно уже в ходе осенних выборов в Конгресс.

А сколько ещё «катастроф» и расстройств ожидает президента-ветерана впереди?

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