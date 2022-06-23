 

Мнение: О личной катастрофе c Джо Байденом

23.06.2022, 8:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Подписаться в Patreon

Злые языки говорят, что после нелепого падения с велосипеда заядлому собачнику и по совместительству американскому президенту Джо Байдену не разрешают даже взять на поводок домашнего питомца его внучки, Наоми. Чтобы пёс, рванувши по своим надобностям, не уронил случайно почти 80-летнего главу Белого дома на радость папарацци. А на семейных прогулках Джилл Байден ненавязчиво показывает, как всемерно поддерживает своего супруга, из-за чего выражение её лица становится несколько напряжённым вопреки правилу keep smile.

Бог весть, правда ли это, даже несмотря на имеющиеся фотодоказательства. Но у 46-го президента #США есть куда более серьёзные поводы для личного беспокойства.

Например, ему так и не удалось ввести в обращение мем «путинская инфляция». Если в Демократической партии этому обороту ещё кое-как верят, то в целом «средний Джон» возлагает преимущественно на нынешнего главу Белого дома вину за беспрецедентный рост цен на бензин в крупнейшей экономике мира и одновременно ведущей нефтяной державе. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, который провёл портал YouGov.America.

Вторыми по степени «вины» идут, естественно, нефтяники. Результат Владимира Путина — 13%, что примерно соответствует проценту ответов «хрен поймёшь».

Кстати сказать, «злые языки» утверждают, что Джо Байден оказался шокирован, когда ему перевели всё то, что говорится о нём в России. Особенно его расстроили расстроили месседжи, которые были почерпнуты из выступлений сатирика Михаила Задорнова и команд КВН. «Это ужасно. Мы, американцы, совсем не тупые! По крайней мере, не такие тупые, как думают о нас русские», — якобы сказал он соратникам. И, как показывает опрос о ценах на бензин, в этом «прозрении» больше правды, чем в попытках навязать среднему американскому избирателю мульку о том, что в топливной инфляции «виноват #Путин». Люди и правда — не дураки.

Для Джо Байдена это, пожалуй, личная катастрофа, сокращающая его шансы переизбраться на второй срок. Насколько она серьёзна, станет понятно уже в ходе осенних выборов в Конгресс.

А сколько ещё «катастроф» и расстройств ожидает президента-ветерана впереди?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.21 / Бузова показала изменения лица при использовании фильтров

09.12.20 / Дмитрий Шепелев отдыхает на Мальдивах с невестой Екатериной Тулуповой и сыном Платоном

03.01.22 / Галкин признался в наличии у него еврейских корней

03.01.22 / Ученые увидели связь между накоплением микропластика и воспалительными заболеваниями кишечника

01.10.20 / Ашер стал отцом в третий раз

16.08.20 / Лукашенко пригласит румынских советников для разрешения текущей ситуации

14.02.21 / Мнение: Почему НАТО наглеет в Черном море

14.08.20 / Театр одного актера: Райан Рейнольдс запустил собственный стриминговый сервис – и там есть только один фильм

22.02.22 / Депутатам Госдумы временно запретили покидать Россию

03.02.21 / Как китайцы воруют идеи российских клиентов и портят их бизнес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика