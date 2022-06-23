Мнение: Мирный план по урегулированию конфликта на Украине

В "National Interest" опубликованы наброски гипотетического плана прекращения войны между США и Россией на Украине. С опорой на уже известные предложения озвученные Италией.

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине

Украина внесёт поправки в свою Конституцию и официально заявит о своём полном нейтралитете. Её независимость, нейтралитет, национальный суверенитет и территориальная целостность будут гарантированы постоянными членами Совбеза ООН и завязаны на соблюдении Киевом условий данного мирного соглашения. Взамен Россия признает легитимность нынешнего правительства Украины и откажется от любых намерений заменить нынешнее украинское руководство.

Украина признает воссоединение России с Крымом, которое произошло в 2014 году, и откажется от любых намерений вернуть полуостров силой или иными методами.

Россия отведёт все свои силы на позиции до начала активных боевых действий, в том числе из Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, за исключением Донбасса, где будет установлена новая линия соприкосновения между Россией и Украиной.

К сентябрю 2022 года должен быть проведён всенародный референдум по всему Донбассу, включая Луганскую и Донецкую области, на котором у граждан спросят, хотят ли они быть независимыми или же вернуться под контроль Украины. Организацией референдума будут заниматься власти Луганской и Донецкой областей с обеих сторон конфликта при надзоре со стороны ООН или других нейтральных международных наблюдателей. Все жители Луганской и Донецкой областей, включая беженцев, должны иметь возможность проголосовать на референдуме, и к этому шагу их стоит подталкивать. Голоса Луганской и Донецкой областей должны считаться вместе. В случае, если большинство их граждан проголосует за то, чтобы остаться в составе Украины,

Донбасс будет окончательно демилитаризован; из него уйдут как все российские, так и все украинские войска. В Конституцию Украины должны быть внесены изменения, гарантирующие права русскоязычного населения. В случае, если Донбасс проголосует за независимость, все украинские войска должны будут покинуть этот регион. Российские войска смогут там остаться только по приглашению местных властей. Вне зависимости от результатов референдума, Украина согласится сделать русский одним из своих официальных языков.

Россия поддержит заявку Украины на вступление в Европейский союз.

Украина навсегда заморозит все свои связи с НАТО, что предполагает отказ от военных инструкторов, обменов и совместных учений, а также всех поставок вооружений за исключением стрелкового оружия. Кроме того, Украина запретит размещение войск или баз НАТО на своей территории.

Украина сократит численность своих сухопутных войск не более чем до 150 тыс. военнослужащих на действительной службе и максимум до 100 тыс. резервистов.

Украина согласится ликвидировать все свои «ударные системы» под надзором России. (Под этими системами Россия, вероятно, будет понимать истребители, истребители-бомбардировщики, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолёты и беспилотники, артиллерию и миномёты калибром более 155 мм, РСЗО и большинство типов ракет). Украине будет запрещено разрабатывать или приобретать любой из этих типов вооружений, а также оружие массового уничтожения. Украина также должна закрыть все свои финансируемые США биолаборатории в течение шести месяцев после подписания этого соглашения и допустить российских инспекторов на эти объекты.

Все военнопленные, беженцы и любые гражданские лица, находящиеся в плену, будут возвращены в свои соответствующие страны, а отношение к ним будет регулироваться положениями Женевской конвенции.

Ни одна из сторон не будет выплачивать никаких репараций; не будет организовано никаких международных трибуналов по делам о военных преступлениях. Любые трибуналы по этому поводу должны проводиться странами, из которых происходят военнослужащие-нарушители.

США и ЕС дадут согласие на предоставление крупной экономической помощи на восстановление Украины.

После подписания настоящего соглашения полноценные дипломатические отношения между Россией и Украиной, а также между Россией и всеми странами НАТО подлежат восстановлению.

После выполнения настоящего мирного соглашения обеими сторонами все экономические санкции, введённые против России после начала конфликта, будут немедленно отменены, в то время как любые замороженные государственные и частные российские финансовые и экономические активы будут возвращены их владельцам. В случае соблюдения Россией условий соглашения обе стороны нормализуют торговые отношения в течение 12 месяцев с момента подписания этого документа.

США и НАТО должны предоставить письменные гарантии того, что НАТО навсегда откажется от расширения на восток или вдоль российских границ. В обмен на эти гарантии Россия согласится на вступление Швеции в НАТО, а также любой другой европейской страны, которая не граничит с Россией и желает вступить в альянс.

Россия и НАТО согласятся начать переговоры о включении России в архитектуру безопасности Европы, продлить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также вести работу над соглашением об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Данный документ должен привести к сокращению военного присутствия в Европе как западных, так и российских войск.

Если Донбасс проголосует за независимость, Украина навсегда потеряет примерно 6,5% своей территории. Однако большая часть прибрежных территорий, которые Украина получит в результате мирного соглашения, компенсирует Киеву эту потерю. Учитывая, что Киев вряд ли может надеяться на возвращение этих земель силой, он мог бы многое выиграть от подобной договорённости. Эти переговоры также спасут жизни тысяч, если не десятков тысяч украинцев и избавят украинские города от дальнейшего разрушения.

https://russian.rt.com/inotv/2022-06-22/V-interesah-SSHA-i-Kieva – цинк

PS. Этого уже слишком мало, с учетом нагрузки на операцию. Все это могло быть уместно максимум в марте. Мир на таких условиях представляется крайне маловероятным.

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