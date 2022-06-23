Опубликованы кадры ударов РСЗО «Град» и гаубиц «Гиацинт-Б» по артиллерии ВСУ

Российское Минобороны опубликовало кадры ударов по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ расчетами РСЗО «Град» и гаубиц «Гиацинт-Б» морской пехоты Вооруженных сил России.

Как сообщили в министерстве, «в ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» морской пехоты нанесли удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ». Кроме того, российские военные отработали огневые задачи по позициям ВСУ и укрепленным опорным пунктам. Для подавления укреплений использовались 152-мм фугасные боеприпасы. Указывается, что «контроль поражения целей осуществлялся расчетами беспилотников», передает ТАСС.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. Замглавы минобороны Украины Владимир Карпенко признал потерю Украиной половины военной техники.

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