 

Еврокомиссия назвала временными санкции против Sputnik и RT – пока не кончится война

23.06.2022, 7:45, Новости дня
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Санкции против агентства Sputnik, телеканала RT и еще трех российских телеканалов носят временный характер, сообщила замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.

Юрова заявила, что было принято решение «ввести санкции против Russia Today и Sputnik». Кроме того, в Европе «решили добавить в санкционный список еще три канала». Однако, по ее словам, «это временно». Как сообщила Юрова, к вопросу о снятии санкций «могут вернуться после того, как ситуация уляжется», передает РИА «Новости».

Напомним, в марте ЕС запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik. Кроме того, на территории ЕС приостановлено вещание каналов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр – Международный».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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