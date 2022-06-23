Еврокомиссия назвала временными санкции против Sputnik и RT – пока не кончится война

Санкции против агентства Sputnik, телеканала RT и еще трех российских телеканалов носят временный характер, сообщила замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.

Юрова заявила, что было принято решение «ввести санкции против Russia Today и Sputnik». Кроме того, в Европе «решили добавить в санкционный список еще три канала». Однако, по ее словам, «это временно». Как сообщила Юрова, к вопросу о снятии санкций «могут вернуться после того, как ситуация уляжется», передает РИА «Новости».

Напомним, в марте ЕС запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik. Кроме того, на территории ЕС приостановлено вещание каналов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр – Международный».

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