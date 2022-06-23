 

Пьяный мужчина бросил в детей гранату в Днепре

23.06.2022, 7:45, Новости дня
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В Днепре (Днепропетровске) мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры гранату, пострадал ребенок, сообщили СМИ.

Ребенка забрали в больницу. По неофициальной информации, мужчина забаррикадировался в квартире, его задержал спецназ. Взрыв также повредил припаркованные автомобили, передает УНИАН.

По данным следствия, 54-летний мужчина бросил гранату с седьмого этажа. Во время обыска в его квартире обнаружили еще две гранаты и патроны, передает ТСН.

Как следует из видео, граната упала рядом с группой детей. 

Напомним, ситуация с распространением оружия в Украине стала опасной после евромайдана 2014 года. С тех пор в разных городах страны, даже тех, что находились далеко от линии соприкосновения сторон в Донбассе, неоднократно гибли люди от взрывов гранат – из-за неосторожного обращения с ними или в результате бытовых конфликтов. Когда Россия начала специальную операцию на Украине, украинские власти принялись раздавать оружие прямо на улицах всем желающим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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