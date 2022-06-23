Мнение: Пересекая границу

Пересекая границу

Так уж вышло, что за свою жизнь государственную границу по праздным поводам пересекать доводилось довольно редко. Куда-то улетая, я даже временами завидовал людям, которые летят в отпуск в какие-то теплые страны. Море, пляж, дискотеки… А меня ждало очередное "пролюбленное" лето. Ну в плане обычного человеческого отдыха, так сказать. Но впрочем, за все в жизни надо платить. Это справедливо. С другой стороны, я сам свой выбор сделал. По ту сторону границы ждало что-то для меня важное, ощущение опасности, но вместе с тем и чувство пользы от работы. И, конечно, много судеб, которые пропускаешь через себя.

Сложнее всего возвращаться домой. Когда долго находишься на чужбине, новости о том, что происходит дома, воспринимаются острее. Пока дома все сидели на карантинах и сходили с ума в своих квартирах, я "прикрывал" сирийское направление. И когда наступило 24.02… Начало тоже наблюдал со стороны. И кажется, что вот сейчас покажешь "загранник" на паспортном контроле, его покрутят-повертят, куда-то позвонят и ты попадешь домой, где всё изменилось и, судя по ленте новостей, далеко не в лучшую сторону… Дома люди то раскупают туалетную бумагу, то зачем-то сахар, то закупают бакс по 120. Паника, одним словом. А ты привык к "местным' – сидят часами без электричества и воды и даже находят силы жизни радоваться. Кто-то из знакомых эмоционально обращается за советом в духе "шеф, всё пропало, гипс снимают"… Стараешься успокоить. Ты ж вроде опытный. Ну это им так кажется😁.

Хорошо, когда на выходе тебя встречает не водитель такси, а друг, с которым ты уже прошел не одну заваруху.

"Ну как там дела?" – спрашиваете вы друг у друга и взахлеб слушаете. Потом немного молчите, быстро "перевариваете" и вновь без умолку разговариваете об обостановке.

– Знаешь, я вижу по их медиакампании, что будут пытаться раскачивать в обществе "вьетнамский синдром". Все эти призывы выходить на улицы в начале событий на "марши за мир", все эти перфомансы так называемых лидеров мнений… Лекала "амеровского" Вьетнама, "комитетов солдатских матерей" времен 90-ых, "вас обманывают". Стенку хотят возвести в обществе, разделить его границей. Вспомни, как Югославию раздербанили. Методика старая. Сирию сами видели.

– Но выбора же все равно не было, сам понимаешь. Разогнали печатный станок, поэтому… поэтому где-то должно было полыхнуть. Одно скажу – теперь спокойного тыла у нас нет.

И вот едете, общаетесь… Потом, спустя какое-то время, попадаешь в компанию на праздник – положим, на свадьбу. Вроде застолье, веселишься, забываешь про свои мысли. И по идее зарекся не разговаривать об этих вещах с теми, кто не "в теме", да как-то не выходит. Все равно спросят мнение. И ведь скажешь, попытаешься вкратце разжевать. И можешь в ответ услышать легкомысленное "ну удачи в следующий раз не погибнуть, если поедешь". Смолчишь. Вспомните слова друга: "Если мы еще живы, значит для чего-то нужны на этом свете". Улыбнешься, поблагодаришь за такое пожелание того, у кого все неплохо в большом и сытом городе и кому на самом деле пока все происходящее кажется далеким. Граница между вами. Да и нет вины его в этом, просто "не в теме".

А потом вновь дорога. Пересекаешь "ленту" границы. Опять посмотрят паспорт, куда-то позвонят, пропустят. Вновь ощущаешь внутри коктейль тревоги и чего-то важного. И знаешь наперед, что увидишь снова много поломанных судеб, все пропустишь через себя. Да еще острее, чем было до этого. Потому что те, кто с тобой говорят на одном языке, намного роднее, как ни крути. И госграница, которую пересекаешь, уже больше условная. Да и человеческая тоже.

И выходит так, что встречает вас снова тот самый друг. И вновь едете и безумолку разговариваете до самой поздней ночи. Ощущение дежавю. Все это ты уже видел.

Пусть каждый – военный это или гражданский – пересекая рубеж и попадая в большой город, где все происходящее кажется пока далеким и ненастоящим, всегда имел такого друга и встречал понимание. Пусть не будет ни стен, ни границ между людьми.

Не получится у "них" ничего. Ни "вьетнамских синдромов", ни "маршей". И хрен им, а не Югославию.

(с) Сергей Шилов

https://t.me/bayraktar1070/22 – цинк (канал военкоров Сергея Шилова и Александра Харченко на днях начал вещание в Телеграм)

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