 

Из экономики делают оружие – Си Цзиньпин раскритиковал применение санкций и призвал прекратить войну

23.06.2022, 6:25, Разное
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Китайский лидер Си Цзиньпин раскритиковал такой метод карательной политики, как санкции, указав на то, что они ведут к усугублению неблагоприятной экономической ситуации в мире, пишет Bloomberg. По его словам, использование мировой экономики в качестве оружия вредит всем, включая тех, кто идёт на подобные шаги.


AP

Китайский лидер Си Цзиньпин обрушился с критикой на санкции, которые, по его мнению, ведут к усугублению экономической ситуации в мире. Подобное заявление он сделал в своей речи на открытии саммита БРИКС на фоне попыток Пекина укрепить отношения с развивающимися рынками, пишет Bloomberg.

Хотя Си Цзиньпин и не стал напрямую указывать на США, он отметил, что международное сообщество обеспокоено тем, что мировая экономика распадается на отдельные зоны, призвав весь мир бороться против того, чтобы какая-либо одна страна занимала место гегемона.

«Политизация мировой экономики, использование её в своих интересах, превращение её в оружие, использование доминирующего положения в мировой финансовой системе для огульных санкций только вредят другим и самому себе. Из-за таких шагов страдают люди по всему свету», — подчеркнул он.

В этом виртуальном мероприятии, организацией которого занимается Пекин, примут участие Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Жаир Болсонару.

Саммит, который откроется в четверг, должен стать инструментом, с помощью которого Си и Путин расширят своё видение глобального порядка, учитывая, что незадолго до ввода российских войск на Украину РФ и Китай заявили о «дружбе, не имеющей границ». С тех пор Китай оказывает РФ дипломатическую поддержку, так как Пекин в целом выступает против санкций США и стремится к пересмотру таких понятий, как демократия и права человека.

В своей речи Си Цзиньпин призвал не забывать уроки двух мировых войн и предостерёг от конфронтации между державами. Кроме того, он вновь предположил, что в отчуждении РФ виновато именно НАТО.

«Те, кто одержим позицией силы, расширяет свой военный союз и стремится гарантировать собственную безопасность за счёт других, напротив, столкнутся с проблемами в сфере безопасности», — заявил Си Цзиньпин.

В качестве альтернативы доминированию западных стран китайский лидер предложил ряд шагов, включая частичную ликвидацию торговых барьеров, инвестиции и технологическое развитие в рамках ВТО, а также предоставление развивающимся странам больших прав в плане управления экономикой.

Си также призвал страны БРИКС углублять сотрудничество в области торговли, инвестиций и финансов, а также цифровой экономики, умного производства и зелёной энергетики.

Между тем, по мнению индийских чиновников, предполагается, что Индия попытается выступить против попыток Си воспользоваться саммитом в качестве плацдарма для формирования альтернативного мирового порядка. В частности, представители этой страны будут стремиться к тому, чтобы любое совместное заявление по итогам саммита было выдержано в нейтральных тонах.



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