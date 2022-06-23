Ради борьбы с терроризмом — США восстанавливают агентурную сеть в Центральной Азии

На фоне ухода американских войск из Афганистана США пытаются усилить свой потенциал по отслеживанию террористических угроз, в том числе и налаживая контакты с властями Средней Азии и выстраивая там агентурную сеть, пишет The Washington Post. Тем не менее, как отмечает газета, хотя США и готовы сотрудничать с местными властями, они опасаются оказывать им слишком большую помощь, чтобы не встревожить Россию.



AP

С момента ухода американских войск из Афганистана в августе прошлого года, Пентагон отчаянно пытался усилить свой потенциал по отслеживанию на удалении террористических угроз и нанесению по ним ударов — в идеале с какой-нибудь базы в Центральной Азии, пишет The Washington Post.

Однако высокопоставленный американский военный, который курирует Вооружённые силы США Центральной Азии, даже не затронул эту тему с местными политическими и военными лидерами во время своей поездки по региону.

«Их главные три проблемы: Афганистан, Афганистан и ещё раз Афганистан, — отметил генерал Майкл Курилла, который в апреле занял пост главы Центрального командования США, имея ввиду опасения местных властей насчёт того, что террористические группировки могут воспользоваться голодом и нищетой в соседней стране и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Курилла также отметил, что США не будут оказывать давление на страны, не уверенные в том, что американцы останутся там надолго или же не желающие идти против России, которая играет важную роль в этой части мира.

Визит Куриллы проходил на фоне ввода российских войск на Украину, а также опасений по поводу «реваншистских целей Кремля» на постсоветском пространстве. В этом контексте, по словам одного чиновника Госдепартамента, США видят возможность «уравновесить» влияние Москвы в Центральной Азии. «Это потенциально открывает для нас окно возможностей в области сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом», — отметил он.

В ходе своего визита Курилла провёл столько же времени на закрытых встречах, сколько наблюдая за местными спортивными соревнованиями, скачками на лошадях, посещая традиционные танцевальные шоу и трапезничая. При этом, по его словам, решение уделить серьёзное внимание культурной программе — что более характерно для дипломатических визитов — было преднамеренным.

«Нельзя познать людей и культуру, просто сидя на собраниях», — отметил Курилла после одного роскошного ужина в Узбекистане, на котором присутствовали десятки танцоров и музыкантов, а также один пародист Фрэнка Синатры.

«Именно таким мы образом мы перестраиваем нашу оперативно-агентурную сеть. Мы не сможем удалённо бороться с терроризмом, разглядывая его через соломинку», — добавил он, имея ввиду съёмки с БПЛА.

При этом страны Центральной Азии имеют очень тесные связи с Афганистаном. В некоторых случаях это обусловлено непрерывным дипломатическим взаимодействием с талибами*, которое началось задолго до их возврата к власти; в других — с присутствием этнических меньшинств по ту сторону границы.

По словам военных и дипломатов, работающих в регионе, разведданные, которые страны Центральной Азии могли бы предоставить США о террористических угрозах в Афганистане, могуь оказаться крайне полезными. Однако главное здесь — это склонить их к тому, чтобы они ими поделились.

Вместе с тем, по словам местных экспертов, если США хотят добиться более выгодных для себя партнёрств в области безопасности, им следует сперва доказать, что этот регион им интересен в долгосрочной перспективе — даже если Афганистан для них станет не слишком актуален.

С тех пор как в 2014 году США пришлось покинуть свою последнюю базу в Центральной Азии, они занимались главным образом помощью в обеспечении правопорядка и безопасности границ, поставляя также региональным державам различную технику, в том числе и для борьбы с терроризмом.

«Небольшие инвестиции действительно помогают, — отметил Курилла. — Но если мы окажем слишком большую помощь, РФ может вернуться в регион и начать очень жёстко давить».

Вместе с тем, лидеры стран Центральной Азии утверждают, что они могут сотрудничать с США и помочь им достичь ряда целей в Афганистане, не размещая у себя американские войска.

В частности, Узбекистан, который снабжает Афганистан электроэнергией и играет роль ключевого канала для ввоза туда международной гуманитарной помощи, заявляет, что добился небольших, но ощутимых успехов: он убедил талибов разрешить девочкам посещать школы в северных приграничных районах. Эта страна считает, что дипломатия может принести свою пользу и в борьбе с терроризмом.

В этом контексте правительство Узбекистана планирует пригласить все государства Центральной Азии, а также страны Южной Азии и Ближнего Востока, США и ООН на встречу с высшими чиновниками талибов в Ташкенте. Если этот план реализуется, то это будет первый саммит такого рода после падения Кабула.

«Нравится вам это или нет, но талибы — это реальная сила в Афганистане, — считает спецпредставитель Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. — Очень важно, чтобы представители Афганистана увидели и услышали единый подход к ним со стороны международного сообщества».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.