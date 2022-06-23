 

Вице-премьер Украины назвала ожидаемый Киевом срок вступления страны в ЕС

23.06.2022, 6:20, Новости дня
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Процесс вступления Украины в ЕС может занять от двух до десяти лет, сообщила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Стефанишина сказала, что Украина «уже очень хорошо интегрирована в Европейский союз». По ее словам, Украина хочет быть сильной и конкурентоспособной страной-членом ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон исключил возможность ускоренного принятия Украины в ЕС. Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых – борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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