Молдавия призналась в неспособности поддержать все санкции ЕС против России

Стремящаяся в Евросоюз Молдавия не может в полной мере присоединиться к большому пакету санкций ЕС против России, сообщил глава МИД Молдавии Николай Попеску.

Попеску отметил, что «ряд санкций применяется в Молдавии, в основном в финансово-банковской сфере». Однако, по его словам, сейчас «уровень устойчивости» страны, а также способность Молдавии «правляться с проблемами в различных сферах не позволяют присоединиться к большому пакету запретительных мер ЕС» в отношении Москвы.

Тем временем закон о запрете трансляции новостных программ из РФ вступил в силу в Молдавии – в среду документ, который утвердил парламент и подписала президент Майя Санду, был опубликован в издании «Официальный вестник», передает ТАСС со ссылкой на Moldova 1.

Напомним, политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, включая Россию, запрещены решением Комиссии Молдавии по чрезвычайным ситуациям.

—