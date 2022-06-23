США не исключили применения закона времен Корейской войны из-за проблем с нефтью

Глава американского государства Джо Байден может задействовать закон о продукции военного назначения для увеличения объемов нефтепереработки, сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Отвечая на соответствующий вопрос, Грэнхолм сказала: «Это инструмент. Без сомнений, это инструмент». Она собирается встретиться с представителями крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний. Грэнхолм отметила, что «с 2020 года было закрыто шесть НПЗ». У компаний спросят, «есть ли возможность вернуть что-то в строй».

Закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и, по сути, устанавливать контроль над секторами гражданской экономики, передает ТАСС.

В 2020 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, также счел возможным прибегнуть к данному закону из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. Позднее и Байден решил прибегнуть к закону о продукции военного назначения для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.

Напомним, руководители семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США получили письмо от Байдена. Суть письма, наполненного призывами и скрытыми угрозами, сводится к призыву представителей нефтеперерабатывающего сектора увеличить производство и инвестиционные затраты. В ответ Американский институт нефти указал на раздвоение, царящее в умах американской администрации, которая, с одной стороны, упорно требует продолжения реализации «зеленого плана», а с другой – искренне удивляется тому, что с добычей ископаемого топлива возникают проблемы.

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