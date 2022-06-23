Приговоренные в непризнанной ДНР к казни украинские военнослужащие начали готовить прошения о помиловании

Британские подданные Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим – наемники, которых в ДНР приговорили к смертной казни – начали готовить прошения о помиловании, сообщила адвокат Пиннера Юлия Церковникова.

Церковникова рассказала, что сейчас она и ее коллеги «в интересах своих подзащитных готовят полный текст апелляционной жалобы на приговор». Если в апелляции откажут и приговор вступит в силу, «будет подано прошение о помиловании», сказал она.

Как подчеркнула Церковникова, «это является неотъемлемым правом подзащитных, предусмотренным законодательством» ДНР, «которое не может быть нарушено, на реализации которого они настаивают в категорической форме», передает ТАСС.

В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.

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