В Белом доме рассказали о содержании новой стратегической концепции НАТО

В новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме.

Участники саммита НАТО в Мадриде «примут новую стратегическую концепцию, которая обозначит направление развития НАТО в последующие годы», сообщил чиновник американской администрации высокого ранга. По его словам, «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал он.

Кроме того, в «стратегической концепции будет излагаться обновленный подход альянса к тому, как справляться с транснациональными угрозами, в том числе в киберсфере, сфере климата, гибридными угрозами, а также угрозами в космосе», передает ТАСС.

Участники саммита «объявят о новых обязательствах в плане расстановки сил с целью укрепления обороны НАТО и ее возможностей для сдерживания». США «объявят о шагах, направленных на укрепление европейской безопасности, ожидаются также крупные новые обязательства относительно вклада союзников», заявили в Белом доме.

Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Мадриде Россию объявят «угрозой миру и стабильности». Кроме того, Столтенберг сообщил, что в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут Китай, подъем которого НАТО считает вызовом своим интересам, ценностям и безопасности.

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