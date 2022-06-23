ФРС отказалась считать действия России основной причиной инфляции в США

Российская спецоперация в Украине не является основной причиной инфляции в США, сообщил глава ФРС (выполняет функции Центробанка) США Джером Пауэлл.

На слушаниях в одном из комитетов Сената США сенатор-республиканец Билл Хагерти спросил Пауэлла, является ли ситуация в Украине «основной движущей силой инфляции в Америке». Пауэлл ответил: «Нет, инфляция была высокой раньше», – передает ТАСС.

Позднее демократ Кирстен Синема поинтересовалась, в какой степени, по мнению главы ФРС, ситуация в Украине повлияла на рост инфляции в США. Пауэлл ответил, что «рост цен на сырьевые товары явно связан» с ситуацией на Украине. По его словам, эта «составляющая инфляции, разумеется, была бы гораздо ниже, если бы не война на Украине».

«Наши инструменты работают над спросом, для наших инструментов работа тут заключается в том, чтобы сделать спрос более умеренным, более сбалансированным с предложением. Я не думаю, что у нас есть ответ на высокие цены на нефть, связанные с ситуацией с нефтью в мире», – сказал глава ФРС.

Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам Путин на ПМЭФ отметил, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.

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