 

Украинские войска признали превосходство ПВО России над дронами США и Турции

23.06.2022, 3:30, Новости дня
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На Украине считают, что из-за ПВО РФ американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно, пишут СМИ.

Foreign Policy со ссылкой на источники заявляет, что в Украине возник раскол по вопросу использования БПЛА между фронтовыми летчиками и начальником штаба. Чиновники как на Украине, так и в США опасаются, что «передовые» системы ПВО РФ могут сбить Gray Eagle. Пилоты также полагают, что американские БПЛА не «переживут» больше пары миссий. Как сообщил украинский летчик, в Украине «очень опасно использовать такие дорогие беспилотники из-за противовоздушной обороны противника». По его словам, «здесь не Афганистан».

При этом украинские войска ограничили использование и турецких беспилотников. Это объясняется тем, что из-за российской системы ПВО те стали «почти бесполезными». Как пишет издание, Bayraktar TB2 украинцы сейчас применяют только в редких специальных операциях и для атак, передает ТАСС.

В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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