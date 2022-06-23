 

МИД обвинил Запад в попытке нарушить авиасообщение России и Турции

23.06.2022, 3:30, Новости дня
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Западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение, сообщил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Пилипсон сообщил, что профильные ведомства РФ и Турции «интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у наших туристов». Он рассказал, что «несмотря на жесткий внешний натиск, турецкие коллеги устояли, продолжают сотрудничать с Россией в гармонии со своими национальными интересами», передает ТАСС.

В Москве «в целом удовлетворены обещаниями Анкары создать для россиян в Турции все условия для полноценного и безопасного отдыха». Отмечается, что за последние годы, особенно в период «острой фазы» распространения COVID-19, был получен «опыт в части обеспечения ритмичного транспортного сообщения». В частности, речь идет об «организации вывозных рейсов, оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Россия «рассчитывает, что в этом плане все будет хорошо».

МИД призвал направляющихся за рубеж россиян осмотрительно выбирать направление для путешествий и рекомендует выбрать для безопасных поездок на Балканы Турцию, Сербию или Боснию и Герцеговину, хотя «и тут известная осмотрительность не повредит». Указывается, что большинство балканских стран включено властями РФ в перечень недружественных, там «нередки проявления русофобии, дискриминации и агрессии против россиян».

Кроме того, с Россией «закрыто прямое авиасообщение», а российским «дипломатам стало сложнее оказывать согражданам консульскую помощь», поскольку «кадровый состав посольств и генконсульств резко сократился из-за серии необоснованных высылок сотрудников, при том что местные власти зачастую уклоняются от контактов, ставят препоны», сказали в МИДе.

Пилипсон посоветовал россиянам перед поездкой ознакомиться с информацией и советами, опубликованными МИДом и Ростуризмом, «скачать и активировать мобильное приложение МИД РФ «Зарубежный помощник», записать адреса и контактные телефоны российских загранучреждений». «Чем тщательнее путешественники продумают маршрут, учтут все обстоятельства, тем выше вероятность, что отдых за рубежом принесет удовольствие», – сказал он.

Напомним, в Турции ожидается падение турпотока из РФ на 25–30% по сравнению с 2021 годом, когда сезон также не был выдающимся. Это связано с ограничением перелетов из-за санкций. Цены в Турцию также выросли. Если в 2021 году стоимость тура на двоих была 90–100 тыс. рублей, то в 2022 году – от 137 тыс. рублей. По данным АТОР, средний чек на летний тур в Турцию составляет 160–210 тыс. рублей на двоих.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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