Мнение: Деньги для Мариуполя

Вице-премьер России Марат Хуснуллин высказался о восстановлении Мариуполя и суммах, которые для этого понадобятся.

Правда не стал говорить о конкретных цифрах, ограничившись формулировкой, что затраты, которые придется понести ради восстановления города, будут «достаточно большими».

А еще Хуснулллин сказал про необходимость восстановления мариупольского завода «Азовсталь».

Мне вот интересно, откуда возьмутся деньги на восстановление Мариуполя? В бюджете России на 2022 год эти деньги вроде бы не предусмотрены. Если планировать в бюджетах 2023-2025 годов выделение денег на восстановление Мариуполя, то, видимо, придется урезать какие-то другие статьи расходов.

Не думаю, что сократят финансирование армии, МВД, СКР, ФСБ, прокуратуры, судов, госпропаганды…

Но кому-то все-равно придется затянуть пояса. Кому? Бюджетникам, образованию, культуре, здравоохранению?

На снимке: Марат Хуснуллин (в центре) в Мариуполе. Фотография отсюда

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