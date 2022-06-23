Мнение: Город? Какой город?

На мотив “Синего платочка”:

Двадцать второго июня,

Ровно в 4 часа,

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война…

(русская народная песня)

Воистину черная дата. Начало войны – и конца ей не видно.

А на картинке – образчик текущей военной пропаганды в РФ. Теперь там значится некий “город”. Типа диды наши именно так и пели. Эх… А еще говорят, что “против фальсификации истории”, уголовную статью за это ввели. Может, они и сами себя арестуют?