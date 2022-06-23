Мнение: Город? Какой город?
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На мотив “Синего платочка”:
Двадцать второго июня,
Ровно в 4 часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война…
(русская народная песня)
Воистину черная дата. Начало войны – и конца ей не видно.
А на картинке – образчик текущей военной пропаганды в РФ. Теперь там значится некий “город”. Типа диды наши именно так и пели. Эх… А еще говорят, что “против фальсификации истории”, уголовную статью за это ввели. Может, они и сами себя арестуют?
Источник: Размышления вольного социолога
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