 

Швеция и Дания оповестили о проблемах с газом

23.06.2022, 2:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Подписаться в Patreon

Агентства Швеции и Дании, которые занимаются энергетикой, сообщили о том, что включают первое предупреждение в отношении запасов газа. Это система из трёх уровней предупреждений, которая позволяет странам Европы сравнивать положение друг друга и просить помощи в случае необходимости, пишет Le Figaro.


AP

Профильное ведомство Швеции по энергетике во вторник выпустило первое предупреждение в отношении запасов газа. Связано это с обеспокоенностью властей по поводу последствий от санкций против России, пишет Le Figaro. При этом накануне такое же предупреждение выпустила и Дания. «У Швеции и Дании общий газовый рынок», — пояснили власти Швеции.

Уже несколько лет ЕС внедряет систему взаимопомощи по газу среди своих стран-членов. Она состоит из трёх уровней предупреждения: от предварительного до срочной потребности. Эта система предупреждений позволяет при необходимости воспользоваться помощью другого государства — члена ЕС, а также рационализировать свои поставки.

В понедельник Дания активировала первый уровень предупреждения, отметив, что ситуация сложилась серьёзная и она обостряется сокращением поставок. При этом там отметили, что запасы Дании полны на 75%. А Швеция поспешила заверить, что резервы на её территории, в Дании и в целом в Европе будут готовы к осени.

Как напоминает автор статьи в Le Figaro, Дания отказалась платить за российский газ в рублях, поэтому РФ прекратила поставки с 1 июня. Нидерланды, Германия и Австрия уже заявили, что возвращаются к углю.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.22 / Мнение: Орудие преступления

05.07.21 / В Госдуме создали комиссию по инспекции зарубежных курортов

20.05.21 / Торговая республика Берлина получает 900 миллионов долларов во главе с Sequoia при оценке в 5 миллиардов долларов, чтобы распространить свое приложение для необрокеров по всей Европе

07.08.20 / Об экстерриториальном авторитаризме Коммунистической партии Китая

23.02.21 / Путину отвечать жестко, без предупреждения: в Monde вышли призывы к изменению подходов ЕС к России

22.04.21 / Ирина Шейк опубликовала свое первое за четыре года фото с дочерью

01.06.22 / Нагулял его на стороне и скрывал 38 лет: как живет внебрачный сын звезды “Хождения по мукам” Ножкина

17.06.22 / Мнение: Мир сильных суверенных стран

15.02.21 / Экономика: Нефть преподнесла российскому бюджету внезапный подарок

18.05.21 / Для компаний, использующих машинное обучение, маркированные данные являются ключевым отличием.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика