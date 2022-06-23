Киев заявил о 2 тыс. «подтвержденных» украинских военных «в российском плену»

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что «в российском плену» находятся 2 тыс. «подтвержденных» украинских военнопленных.

«Что касается военнопленных, у нас, действительно, большое количество военнопленных, которые есть в нашем реестре», – сообщила Верещук. Как сказала министр, «Россия не всех из них подтверждает». Так, «подтвержденных в российском плену», по словам Верещук, «около 2 тысяч», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».

В начале июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что общее количество плененных украинских военнослужащих превысило 6,4 тыс. человек, передает РИА «Новости».

В конце мая посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что число украинских пленных в ЛНР и ДНР составляет около 8 тыс. и продолжает расти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признавал, что только с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдались около 2,5 тыс. украинских военных.

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