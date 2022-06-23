 

США собрались представить G7 предложения по усилению давления на Россию

23.06.2022, 2:05, Новости дня
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На саммите G7, который пройдет в Германии 26–28 июня, США представят конкретные предложения по усилению давления на Россию, сообщили в Белом доме.

Также будут представлены предложения по «демонстрации коллективной поддержки Украины». США рассчитывают на активное обсуждение вопросов, связанных с оказанием и возможным расширением военной помощи Украине. Вашингтон намерен уже в ближайшее время выделить Киеву очередной пакет военной помощи. G7 проведет семь пленарных сессий, в том числе и по Украине, президент которой Владимир Зеленский примет участие в переговорах по видеосвязи. 

Лидеры G7 намерены «продвигать видение мира, базирующегося на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния». «Они укрепят наше сотрудничество по экономическим вопросам, киберпространству, квантовым технологиям и особенно по вызовам, исходящим от КНР», – приводит ТАСС слова представителя американской администрации. 

По его словам, «ключевой частью усилий по продвижение общего видения мира» станет «запуск глобального партнерства в области инфраструктуры, которое поможет партнерам из числа стран с низким и средним уровнями дохода, одновременно повышая экономическую конкурентоспособность США и национальную безопасность».

Президент США Джо Байден «сосредоточил свое внимание на G7, сделав ее главным средством многостороннего взаимодействия и продемонстрировав, как Америка может сплотить ведущие демократии мира для решения общих проблем», сказали в Белом доме. По словам чиновника, G7 «была движущей силой восстановления мировой экономики и лидером в вопросе принятия беспрецедентных мер посредством санкций и экспортного контроля в отношении РФ за ее неоправданную войну против Украины».

Участники саммита также обсудят шаги, направленные на снижение зависимости от российских нефти и газа и на сокращение прибыли РФ от экспорта энергоносителей. В Белом доме заявили, что лидеры G7 хотят «причинить максимальный ущерб» российским властям и «свести к минимуму негативные последствия для остального мира».

Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что давление США на Россию продолжится до завершения российской специальной военной операции на Украине. Старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что между странами Запада нет существенных противоречий, касающихся поставок оружия и военной техники Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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