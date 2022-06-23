ВСУ заминировали дамбу под Лисичанском

Украинские военные заминировали дамбу в поселке Малорязанцево в нескольких километрах от Лисичанска, сообщил близкий к Народной милиции ЛНР источник.

Источник ТАСС сообщил, что «есть оперативная информация о минировании ВСУ дамбы в нескольких местах в Малорязанцево». По его словам, «предпринимаются попытки, чтобы украинские боевики дамбу не подорвали». В случае подрыва может произойти «затопление части поселка», который примыкает к Лисичанску с юго-запада. Население поселка – около 700 человек. Рядом с населенным пунктом находится небольшое водохранилище.

Напомним, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ вскоре возьмут в окружение группировку украинских войск Лисичанска и Северодонецка. Кроме того, в ЛНР сообщили об окружении более 1,3 тыс. украинских военных в котле южнее Лисичанска.

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