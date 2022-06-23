 

ВСУ заминировали дамбу под Лисичанском

23.06.2022, 2:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Подписаться в Patreon

Украинские военные заминировали дамбу в поселке Малорязанцево в нескольких километрах от Лисичанска, сообщил близкий к Народной милиции ЛНР источник.

Источник ТАСС сообщил, что «есть оперативная информация о минировании ВСУ дамбы в нескольких местах в Малорязанцево». По его словам, «предпринимаются попытки, чтобы украинские боевики дамбу не подорвали». В случае подрыва может произойти «затопление части поселка», который примыкает к Лисичанску с юго-запада. Население поселка – около 700 человек. Рядом с населенным пунктом находится небольшое водохранилище.

Напомним, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ вскоре возьмут в окружение группировку украинских войск Лисичанска и Северодонецка. Кроме того, в ЛНР сообщили об окружении более 1,3 тыс. украинских военных в котле южнее Лисичанска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06.21 / Родственники погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing выставили 298 стульев перед посольством РФ

08.08.21 / Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене

15.04.21 / Озвучена зарплата космонавтов после повышения

28.09.20 / Путин призвал обеспечить баланс цен на рынке недвижимости

11.01.22 / Москва исключила возможность использования Украины для торга с Россией

06.11.21 / Порошенко: Против меня было открыто 130 уголовных производств. 40 уже закрыли

04.05.21 / Российские ученые предлагают получать до шести урожаев картофеля в год

03.01.21 / В Иране повесили трех человек по обвинению в терроризме и убийствах

21.03.21 / В украинской больнице пациентов с COVID кормили через окно с улицы

25.11.20 / Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика