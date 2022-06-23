Мнение: Овцы и буква

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана распространило информацию, что в республике проходит «… перегон скота на летние пастбища». И приложило видео как сотни овец идут по городской улице, блокируя движение автомобилей. И звучит песня Олега Газманова «Вперед, Россия!».

Но дагестанское министерство почему-то удалило сообщение.

Интересно, почему удалили сообщение и видеозапись? Потому что овцам не положена буква Z? Потому что это дискредитация буквы Z? Потому что это была провокация украинских диверсантов, которые под покровом ночи испортили дагестанских овец?

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