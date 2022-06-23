 

Мнение: Дурацкие отмазки

23.06.2022, 1:30, Разное
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Я не стремлюсь комментировать каждый информационный повод, во всяком случае, письменно; может быть, заведу у себя на Ютубе канал типа “комментарии к новостям” – тогда да. Но в блогах – нет. Поэтому и сегодняшнее сообщение насчет Сокурова, которому погранслужба не дала выехать за границу “по распоряжению Мишустина”, просто прочитал, да и всё. Но когда в своей ФБ-ленте обнаружил, что разные френды это повторили в третий, потом в пятый, потом в восьмой раз – не сдержался.

Причем особенно занятно, что эту откровенную глупость повторяют и СМИ! Вот, например, “Фонтанка”:

“Сокурова со ссылкой на распоряжение Мишустина не выпустили из России”

Между тем пограничники в России – это ФСБ, а ФСБ в России премьер-министру не подчиняется. Как и армия, как и МИД. Это всё – “номенклатура” президента, его как бы “зона ответственности”. То есть приказать “не пускать Сокурова” мог или сам Вован, или Бортников. Но уж никак не Мишустин, чья должность в РФ вообще не имеет отношения к реальной власти (да и убрать его, как и любого премьера, Путин может буквально росчерком пера).

Почему же все, как попугаи, повторяют явную глупость? Понятно, почему. В “органах” такое называется, насколько я помню, “операция прикрытия”. Сокуров долго числился в “друзьях Путина”, вот “лучший друг” и решил его придержать в РФ. А то еще сболтнет чего…

Источник: Размышления вольного социолога



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