 

CNN – возможный ответ России на блокаду Калининграда сильно беспокоит Прибалтику

23.06.2022, 0:41, Разное
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Введённые Вильнюсом ограничения на транспортировку Россией грузов в Калининградскую область по железной дороге нанесут Москве урон — и она явно готова отреагировать, передаёт CNN. Как пишет внештатный обозреватель канала Джилл Догерти, каким станет российский ответ, пока не ясно — но он уже беспокоит Прибалтику, которая и без того смотрит на своего восточного соседа с большой тревогой.

Расскажите нам о том, к каким последствиям всё это может привести — вы ведь недавно побывали в Литве. Как относятся литовцы к тому, что происходит прямо у них на пороге? 

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, внештатный обозреватель CNN, экс-глава московского корпункта канала: Я бы сказала, что в Прибалтике всегда сохраняется высокий уровень обеспокоенности, а то и страха в связи с тем, что РФ может что-то предпринять: совершить вторжение, устроить блокаду или что-то подобное. И в этом плане ситуация не изменилась.  

Я уехала оттуда всего пару недель назад — но теперь, в связи с этим новым обострением, думаю, ощущение обеспокоенности усугубилось ещё сильнее.  

Проблема в том, что Россия, очевидно, всем этим разгневана — и это действительно наносит ей вред. Дело в том, что хотя продовольствие Калининградская область закупает в Евросоюзе, по сути все серьёзные вещи, включая строительную технику, энергоресурсы и прочее, регион получает из России. И поставляется всё это по железным дорогам, идущим через Литву. А кроме того, в этой связи надо упомянуть, что российским авиакомпаниям запрещено летать над регионом. Остаётся только море — им придётся поставлять товары кораблями. 

Это всё сильно усложнит, поэтому РФ пострадает — и она готова дать ответ. Но, повторюсь, каким станет этот ответ, мы точно не знаем. 

С нами была Джилл Догерти. Как и всегда, очень ценим Вашу точку зрения. Большое спасибо, что были с нами. 

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: Спасибо, Анна. 

Материал предоставлен CNN International. 

Дата выхода в эфир 22 июня 2022 года.



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