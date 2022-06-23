 

США отказались признавать ответственность за разрушение отношений с Россией

23.06.2022, 0:39, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что Москва якобы несет ответственность за разрушение отношений США и России.

Комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что США продолжают «планомерно разрушать двусторонние отношения», Жан-Пьер указала на проводимую Россией спецоперацию на Украине. По словам Жан-Пьер, «это Россия вторглась в суверенную страну», передает ТАСС.

«Мы говорили об инфляции, в целом о глобальной инфляции и вызовах. Многое из этого, если посмотреть на бензин и продукты питания, связано с войной России», – сказала она, добавив, что Москва могла бы «это остановить».

По словам Жан-Пьер, глава американского государства Джо Байден «намерен убедиться», что США «защищают демократии» и «свободы», он «помог сплотить Запад и НАТО, чтобы убедиться, что это был решительный ответ на то, что делает Россия».

Жан-Пьер считает, что слова Захаровой должны быть обращены к России. «Что они делают для двусторонних отношений? Это было вызвано президентом Путиным, а не нами», – сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что «Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей». Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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