Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 1,5 тыс. человек
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В Афганистане в результате землетрясения погибли 1,5 тыс. человек, сообщил представитель движения «Талибан».
Еще свыше 2 тыс. человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинциях Пактика, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Москва готова рассмотреть просьбу Афганистана о помощи в ликвидации последствий землетрясения.
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