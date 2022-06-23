 

Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 1,5 тыс. человек

23.06.2022, 0:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Подписаться в Patreon

В Афганистане в результате землетрясения погибли 1,5 тыс. человек, сообщил представитель движения «Талибан».

Еще свыше 2 тыс. человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинциях Пактика, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Москва готова рассмотреть просьбу Афганистана о помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09.20 / Поможет Трампу выполнить предвыборные обещания — New York Times о сокращении американских войск в Ираке

23.05.21 / В Польше полностью вакцинировались от коронавируса уже более 5,5 млн человек

11.10.21 / Нобелевскую премию по экономике вручили американским экономистам

30.08.20 / Лукашенко второй раз появился у резиденции с автоматом в руках

11.06.21 / На форуме «Россия – страна возможностей» пройдет конкурс с грантом в 1,5 млн рублей

18.10.20 / Сильный взрыв прогремел в окрестностях Степанакерта

15.01.21 / Депутат в Бурятии заставлял подчиненных строить дом для тещи

03.02.21 / Режим ЧП в Латвии из-за пандемии продлили до 6 апреля

09.10.20 / Власти Москвы назвали цель сбора данных о работниках на удаленке

25.01.21 / Послы G7 представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика