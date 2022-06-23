США заверили в единстве Запада по вопросу военной поддержки Киева

Между странами Запада нет существенных противоречий, касающихся поставок оружия и военной техники Украине, сообщила спецпомощник президента США, старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат.

Слоат «не думает, что это является значительной сферой внутренних разногласий». По ее словам, поставки формируются на основании запросов Киева, которые изменились в связи с изменением характера боевых действий – сейчас Украина просит в основном «тяжелые вооружения, дальнобойные артиллерийские системы», передает ТАСС.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер также заявил, что «не видит колебаний» стран Запада по поводу предоставления масштабной военной, финансовой и иной помощи Киеву. В Белом доме «совершенно счастливы по поводу масштабов помощи». При этом Файнер отметил, что «подлинным вызовом станет сохранение этого с течением времени». Он считает, что «Россия на каких-то уровнях рассчитывает на то, что дело таким образом обстоять не будет». По словам Файнера, Запад передает Украине «огромное количество артиллерии».

Также, по словам Слоат, нет фундаментальных разногласий между США и Турцией, которая «пытается играть конструктивную роль применительно к Украине». Слоат отметила также действия Анкары по реализации конвенции Монтре.

Тем временем помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе слушаний в Сенате США заявила, что США добиваются того, чтобы Финляндия, Швеция и Турция достигли договоренности по вопросу о расширении НАТО до начала саммита альянса (28–30 июня), передает РИА «Новости».

Кроме того, Слоат заявила, что США «продолжают рассматривать различные способы вывоза зерна» с Украины. Файнер также считает, что вывоз украинского зерна через порт Одессы был бы оптимальным вариантом во всех отношениях, это позволило бы экспортировать его в полном объеме.

Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил об «усталости» в мире от темы Украины. СМИ сообщали, что Джонсон собирается убедить Францию и Германию увеличить военную поддержку киевского режима, так как «опасается, что Владимир Зеленский может быть вынужден согласиться на «паршивое» мирное соглашение».

—