 

Мнение: О самой токсичной валюте… Куда бежать?

22.06.2022, 23:56, Разное
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Когда-то он был крепок и стоек. Прямо-таки «символом».

Но времена изменились. И сейчас уже от него бегут, как от чумы. Впрочем, по необходимости.

Sic transit Gloria mundi!

Ну и самый насущный для простого русского человека вопрос: а что с этим делать теперь?

Американский #доллар, который «и в Африке — доллар»… продолжает движение вниз. К рублю. В России. В мире он, напротив, укрепляется к #евро. Но у нас — свои законы.

Короче, сегодня «зелёный» опустился к уровням, казалось бы давно забытым. И пока нет никаких признаков решительного разворота.

Во время торгов на Мосбирже 22 июня курс доллара впервые за семь лет опускался ниже 53 руб./долл. Эксперты спорят, может ли он упасть до 50 руб./долл. или ниже? В прежние времена уже сам такой спор на страницах СМИ давал чёткий ответ: нет. Ибо «эксперты» всегда опаздывают. Но сейчас всё идёт не так… Так что — а почему нет?

Тем более, что доллар в России вдруг стал «токсичным». Власти обсуждают, не разрешить ли отрицательные ставки по валютным депозитам юридических лиц. Это выталкивает #бизнес из долларов и заодно евро. Внешняя торговля пребывает в летаргии. А банки начали ограничивать и права физических лиц. Плюс невозможность для граждан за свои «виртуальные» доллары получить кэш. Всё идёт к тому, что держать иностранную валюту в качестве «страховки» от кризиса станет экономически бессмысленно. Особенно, если власти придумают новые мягкие ограничения.

А потом, когда свершится «девалютизация населения», с их стороны последует мощный «кидок» с валютным курсом, да?

Таков нынче «хитрый план»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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