 

США собрались продолжать давление на Россию

22.06.2022, 23:50, Новости дня
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Давление США на Россию продолжится до завершения российской специальной военной операции на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс, комментируя предстоящее участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в саммите G20 в Индонезии, заявил, что США «не планируют снижать давление на Кремль». Вашингтон ожидает обсуждения ситуации в Украине в формате G20. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в саммите, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Прайса, сообщение российского МИДа о том, что Вашингтон отказался принять спецборт РФ для вывоза дипломатов, якобы не отражает правильно ситуацию. Прайс заверил, что США «заинтересованы» в работе дипмиссий обеих стран. 

Он заявил: «Линии связи, диалог особенно важны в период напряженности, но также жизненно важны во времена конфликта и кризиса». Как сообщил Прайс, США «постоянно взаимодействовали с Россией в последние месяцы в свете» того, чтобы «сохранить этот дипломатический канал».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что «Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей». Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется.

«Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», – сообщила она.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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